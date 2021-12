Vijf bestuurders rijden te hard in Buitenpost

do 25 november 2021 19.01 uur

BUITENPOST - Vijf automobilisten zijn donderdag op de bon geslingerd in Buitenpost. De politie controleerde tussen 13.00 uur en 14.00 uur in de 30 km zone aan de Jeltingalaan. Er zouden klachten zijn geweest over snelle rijders.

In een uur tijd werden uiteindelijk vijf bestuurders betrapt op forse snelheidsoverschrijdingen. Zij reden 64 en 66 km/u. Er is proces-verbaal opgemaakt.