Lachgas-gebruik leidt tot harddrugs vondst

do 25 november 2021 16.08 uur

DRACHTEN - De politie betrapte woensdagnacht minderjarigen die in het bezit waren van harddrugs. De jongeren hielden zich op in het Thalenpark in Drachten. Ze veroorzaakten overlast als gevolg van het gebruik van lachgas. Omwonenden hoorden veel geschreeuw en waarschuwden de politie.

De politie trof twee minderjarigen aan in het park. Zij konden ter plekke bekeurd worden voor het gebruik van lachgas in combinatie met het veroorzaken van overlast. Tijdens het uitschrijven van de bekeuring ontdekten de agenten dat een zestienjarige jongen uit Drachten meerdere wikkels met harddrugs voorhanden had. Deze jongeman is aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Leeuwarden. De volgende dag is de Drachtster verhoord.

Sindskort is het binnen de gemeente Smallingerland verboden op openbare plaatsen lachgas recreatief als roesmiddel te gebruiken als dit gepaard gaat met overlast of andere gedragingen die de openbare orde

verstoren.