Gestolen scooter volledig uitgebrand teruggevonden

do 25 november 2021 15.20 uur

DRACHTEN - Een gestolen scooter is donderdagnacht bij de garageboxen aan de Uitgang in Drachten uitgebrand aangetroffen door de politie. Het kenteken was nog net leesbaar waardoor agenten al snel wisten wie de eigenaar was. Deze woonde aan de Graverij.

Uit onderzoek werd al snel duidelijk dat de scooter in de nacht uit de voortuin is gestolen. Korte tijd later is de scooter in brand gezet of in brand gevlogen. De eigenaresse is op zoek naar getuigen en evt. camerabeelden in de straat. Mensen die meer weten, kunnen dat via de redactie laten weten.

Er is donderdag bij de politie aangifte gedaan van diefstal.

