Waterbesparend plan goed voor sporthal en zwembad Drachten

do 25 november 2021 11.27 uur

DRACHTEN - Met nieuwbouwplannen voor een nieuw zwembad en sporthal kijkt de gemeente Smallingerland ook met een schuin oog naar de waterbesparende maatregelen van voetbalvereniging ONT uit het Friese Opeinde. Die club heeft de eerste Hydraloop Cascade-opstelling van Nederland, waarmee bijna de helft van de jaarlijkse 700.000 liter douchewater van de zeshonderd leden opnieuw wordt gebruikt en als toiletspoeling dient. Wethouder Marie le Roy kwam met de toezegging naar aanleiding van vragen van ELP-fractievoorzitter Yntze de Vries.

Le Roy zei zeer benieuwd te zijn naar de resultaten in Opeinde. Ze prees de voetbalclub vanwege de aankoop van het waterbesparende systeem. "Je moet de geldmiddelen daarvoor weten aan te boren en zulke plannen moet ook nog worden uitgevoerd. Op papier is een ding, maar nu is het tastbaar. Zeer prijzenswaardig. Met de nieuwe sporthal en het nieuwe zwembad kijken we zeer zeker ook naar dergelijke duurzame oplossingen."