Nieuwbouwcomplex op plek Menorah-kerk positief ontvangen

do 25 november 2021 10.16 uur

DRACHTEN - De bouw van 29 appartementen op de plek van het protestantse kerkgebouw Menorah in de wijk De Wiken in Drachten heeft dinsdagavond geen kritische kanttekeningen opgeleverd. De raadsleden hoorden tijdens de vergadering van Het Plein in Smallingerland dat de buurtbewoners het plan tijdens de inloopavond heel positief hebben ontvangen. "Dat geldt ook de directe buren", aldus Gerrit-Jan Kooistra van Bouwgroep Noord in Drachten, die de woningen bouwt.

Zowel woningen in de sociale huursector als voor de verkoop worden op de locatie aan de Dwarswyk 350 in Drachten gerealiseerd. Het kerkgebouw uit 1970 wordt daarvoor gesloopt. De domineeswoning, die aan de kerk vastzit, blijft bestaan. Het pand is verkocht en er zit net een nieuwe eigenaar in, vertelde Oosterhof. De Protestantse Gemeente Drachten stootte het gebouw al een poosje geleden af, tegelijkertijd met de kerk De Arke. Het teruglopende ledenaantal van de kerkgemeente en de daarmee gepaard gaande inkomstendaling waren de oorzaak daarvan.

Lessenaarsdak

Oeds van der Wijk van de ChristenUnie informeerde of in de nieuwbouw nog wordt verwezen naar de kerk, die er een halve eeuw heeft gestaan. Bouwgroep Noord heeft een schets laten maken, waarin het lessenaarsdak van de kerk - "met een beetje fantasie", aldus Kooistra - in het nieuwbouwproject terugkomt.