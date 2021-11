Nieuwbouw zwembad Drachten wankelt vanwege kosten

wo 24 november 2021 15.37 uur

DRACHTEN - De nieuwbouw van het zwembad en scholen voor speciaal onderwijs in Drachten wankelt. De kosten rijzen de pan uit. Wethouder Felix van Beek kwam dinsdagavond speciaal naar de Ronde Tafel om de gemeenteraadsleden zijn zorgen te delen.

De kosten van projecten dreigen de pan uit te rijzen, zo zeer dat de gemeente rekening moet houden met negatieve cijfers. Van Beek kwam met zijn alarm naar aanleiding van de financiële rapportage van het derde kwartaal. De cijfers daarin zijn bijna twee maanden later alweer door de werkelijkheid ingehaald, aldus Van Beek.

"We moeten rekening houden met kostenstijgingen. We kijken nu alleen naar de buitenproportionele stijgingen. Als college worstelen we daarmee. Binnen de projecten, die momenteel lopen, kunnen we het programma van eisen niet meer volgen. We krijgen waarschuwingen van de projectleiders. Ze hebben geen speelruimte meer en dan zijn wij als bestuur aan zet", vertelde Van Beek, "Elk project is weer anders, maar we komen straks voor keuzes te staan: projecten afschalen, beëindigen of er geld bijleggen."

De kosten voor de nieuwbouw van zwembad De Welle zijn goed geraamd, maar lopen volgens Van Beek tegen hun grenzen aan. Krap wordt het met de nieuwbouw van scholen voor speciaal onderwijs in Drachten. "Intern beraden we ons hoe we daar mee aan moeten". De plannen voor 'Oudega aan het water' leveren op dit moment geen problemen op. "Daar hebben we net een goede aankoop gedaan."

Tijdens Het Debat over twee weken komen de financiën uitgebreid aan de orde. Burgemeester en wethouders maken een uitgebreide reportage over de jongste financiële ontwikkelingen.