Raad Smallingerland wil vinger aan de pols sociaal domein

wo 24 november 2021 13.00 uur

DRACHTEN - De jeugdzorg, de WMO, op alle gebieden van het sociaal domein wil de gemeenteraad van Smallingerland de vinger aan de pols houden. Een vernieuwde regeling scherpt de samenwerking tussen Friese gemeenten aan. De gemeente Leeuwarden koopt weer alle zorg in. De regionale samenwerking helpt om specialistische zorg beschikbaar te houden, de bureaucratie te verminderen en vernieuwingen op het gebied van de zorg bij te benen. Helemaal prima, aldus de raadsleden tijdens de vergadering van Het Debat dinsdagavond, maar we willen wel grip op de zaak houden.

Een motie van VVD, Smallingerlands Belang en CDA onderstreepte de wens van de raadsleden. Wethouders en ambtenaren praten wel mee in de regeling Sociaal Domein Fryslân, maar Sipke Hoekstra vond de rol van de gemeenteraden te mager. PvdA-raadslid Anton Pieters wilde in elk geval meepraten bij zwaarwichtige adviezen. "We vinden het belangrijk om te weten wat er gebeurt", aldus het CDA.

Wethouder Felix van Beek legde uit dat de gemeenteraad al een rol speelt, namelijk het uitzetten van de kaders waarbinnen het Sociaal Domein Fryslân opereert. "Het is even zoeken hoe u bij de besluitvorming wordt betrokken. Dat beslist u zelf." De gemeenteraad gaat daarvoor met verantwoordelijk wethouder Bert Westerink in overleg. Hij was dinsdag afwezig.

Het Sociaal Domein Fryslân functioneert als opdrachtgever op het gebied van alle vormen van zorg. Vooral specialistische jeugdhulp, beschermd wonen en maatschappelijke opvang vallen daaronder. Het samenwerkingsverband zorgt er ook voor dat er kennis uit alle Friese gemeenten in huis is. Leeuwarden houdt de bevoegdheid om namens alle Friese gemeenten contracten aan te gaan met zorgaanbieders en om zorgaanbieders te subsidiëren voor de activiteiten ten behoeve van kwetsbare inwoners van Friesland.

In een overzicht van enkele A4-tjes konden de Smallingerlandse raadsleden lezen welke veranderingen in de vernieuwde regeling worden ondergebracht. Het zogeheten Was-Wordt-lijstje bleek zo onduidelijk dat de raadsleden er niks van snapten. Een bijgevoegd filmpje verduidelijkte zoveel, aldus de raadsleden, dat ze akkoord met het voorstel konden gaan.