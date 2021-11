Politie haalt fietser van snelweg bij Beetsterzwaag

wo 24 november 2021 10.29 uur

BEETSTERZWAAG - Een fietser is dinsdag door de politie van de snelweg A7 gehaald. De man fietste over de vluchtstrook en was onderweg naar een adres. Alleen de reis was langer dan dat hij had ingeschat. Om onduidelijke reden belandde hij op de A7.

Automobilisten zagen de man ter hoogte van Beetsterzwaag en een getuige belde omstreeks 18.20 uur de politie. Agenten hebben de man aangetroffen en hebben hem veilig van de snelweg geholpen. De Fries verklaarde aan de agenten dat hij een verkeerde route had gepakt.