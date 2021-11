Noodverordening Drachten was achteraf overbodig

wo 24 november 2021 10.05 uur

DRACHTEN - Binnen twee uren was de noodverordening voor Drachten rond. Uiteindelijk bleef het rustig, maar de signalen op de sociale media waren verontrustend. Niet alleen landelijk dreigden rellen vanwege coronaregels en het vuurwerkverbod, maar Drachten werd als relplek ook in de app-groepen en op kanalen als Facebook en Twitter met zoveel woorden genoemd.

Verontrustende telefoontjes

De eerste verontrustende telefoontjes van de politie naar het gemeentehuis kwamen maandag rond zes uur 's avonds. De noodverordening ging om acht uur 's avonds in en gold tot de volgende ochtend vijf uur.

Gezien de ernst van de berichten, het noemen van diverse verzamelplekken in Drachten en de onduidelijkheid om welke groepen het ging, waren maatregelen nodig, aldus burgemeester Jan Rijpstra in een toelichting aan de gemeenteraad. Tijdens Het Debat dinsdagavond kwam de maatregel aan de orde.

Het VVD-raadslid Marco Molhoek complimenteerde het college voor het adequate optreden. Burgemeester, ambtenaren en ook het openbaar ministerie en politie werken daarin samen.

ME

De Mobiele Eenheid was uit voorzorg al vroeg in de avond gekomen. De politie drong toen aan op passende maatregelen in de vorm van de noodverordening. Daarmee kreeg ze de mogelijkheid om preventief te fouilleren op verboden wapens en vuurwerk. Capuchons, bivakmutsen en maskers waren ook verboden. Op overtreding van een trits aan regels in de noodverordening staat een maximale gevangenisstraf van drie maanden of een boete van 4.350 euro.

Het bleef rustig

Insteek van de maatregel was om te voorkomen dat groepen zouden gaan rellen, plunderen of de confrontatie met de politie aan te gaan. "Uiteindelijk is het in Drachten rustig gebleven en heeft de politie niet grootschalig hoeven in te grijpen. Ook de inzet van de ME is achterwege gebleven. Er hebben zich geen ongewenste groepen jongeren gevormd of aanhoudingen plaatsgevonden. De politie is blij met de snelle voorbereiding en de samenwerking met de gemeente", aldus de toelichting aan de gemeenteraad. Volgens de discussies op sociale media waren landelijk specifieke winkelketen(s) doelwit, ook in Drachten.

Burgemeester Jan Rijpstra had ook lovende woorden voor de jongerenwerkers van de stichting MOS, die nauwe contacten met jongeren in Drachten onderhouden. De jongerenwerkers hadden op straat signalen opgepikt. De maatregelen werden ook ingegeven door de spontane rellen in het uitgaanscentrum in de nacht van 12 op 13 november toen nieuwe coronamaatregelen werden afgekondigd. De heftige ongeregeldheden in de grote steden afgelopen weekend speelden ook mee in het besluit om voor Drachten een noodverordening in te stellen.