Brand in woning aan Meckamastraat in Kollum

di 23 november 2021 22.06 uur

KOLLUM - In de keuken van een woning aan de Meckamastraat in Kollum brak dinsdagavond brand uit. De bewoner was niet huis ten tijde van de brand. Omstanders zagen rook uit het dak komen.

De brandweer van Kollum werd om 21.55 uur gealarmeerd. De deur werd geforceerd om het huis te kunnen betreden. Daarna is begonnen met het bluswerk. Er is vervolgens nog wat sloopwerk verricht om zeker te zijn dat het vuur gedoofd was.

Ook is er nog een kat uit de woning gered. Het huis is uiteindelijk geventileerd om alle rook eruit te krijgen.

