Vrijspraak voor wietplantage Triemen, witwassen wel bewezen

di 23 november 2021 15.10 uur

LEEUWARDEN - De rechtbank heeft dinsdag drie verdachten vrijgesproken van betrokkenheid bij een omvangrijke wietplantage in Triemen. De plantage werd op 15 januari vorig jaar opgerold. In een schuur achter een woning in Triemen stonden 597 wietplanten.

Bekentenis afgelegd

Een paar dagen later werden de bewoners, een toen 73-jarige man en een 64-jarige vrouw, aangehouden. Ook de zoon, een 41-jarige inwoner van Leeuwarden, en een 44-jarige oud-inwoner van het Burgumer azc werden verdacht. De 73-jarige bewoner is in de tussentijd overleden. Hij had bij de politie een bekentenis afgelegd en verklaard dat hij de kwekerij voor zijn echtgenote verborgen had gehouden.

Klusjesman

De 44-jarige verdachte zou een soort klusjesman zijn geweest. De man ontkende dat hij had meegedaan aan het opbouwen van de kwekerij. Hij werd vrijgesproken, evenals de zoon.

De vrouw werd wel veroordeeld voor witwassen. De rechtbank oordeelde dat ze financieel heeft geprofiteerd van de opbrengst van de kwekerij. De vrouw kreeg een werkstraf van 60 uur en moet bijna 20.000 euro aan de Staat betalen.

Georganiseerde hennepteelt

Het opdoeken van de wietplantage maakte deel uit van een politie-onderzoek naar georganiseerde hennepteelt in Friesland. Tijdens de actie werden zes aanhoudingen verricht en werd er huiszoeking gedaan bij woningen in Leeuwarden en Triemen, een bedrijfspand in Bolsward en een growshop in Heerenveen.

De politie vond drie hennepkwekerijen met in totaal 1100 plantjes. Er werden goederen met een totale waarde van ruim 100.000 euro in beslag genomen.