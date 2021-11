Oplopende besmettingen bij zorglocaties Noorderbreedte

di 23 november 2021 13.24 uur

LEEUWARDEN - Op zeven van de vijftien woonzorglocaties van Noorderbreedte is er sinds deze week sprake van nieuwe coronabesmettingen. Ondanks alle coronamaatregelen, hygiënevoorschriften en vaccinaties zijn bewoners en medewerkers besmet geraakt. Noorderbreedte doet er alles aan om verdere verspreiding te voorkomen en de benodigde zorg te blijven bieden.

In totaal zijn er op dit moment 29 bewoners besmet met het coronavirus en binnen heel Noorderbreedte zijn ongeveer 60 medewerkers besmet. De afdelingen waar de besmette bewoners verblijven zijn in quarantaine. Dat betekent dat bezoek daar alleen op afspraak mogelijk is en dat deze bewoners zoveel mogelijk verzorgd worden door een vaste groep medewerkers. Locatie De Batting in Harlingen is een aantal dagen gesloten voor bezoek.

Oplopende besmettingen

Direct na de positieve tests zijn verscherpte maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Daarbij zijn, naast het eigen COVID-19-protocol, de richtlijnen van het RIVM en GGD leidend. Inge Zijlstra, voorzitter van de Hygiëne- en infectiepreventiecommissie van Noorderbreedte, zegt dat de besmettingen oplopen onder bewoners en medewerkers. "Ondanks alle maatregelen en de vaccinaties zien we dat de besmettingen toenemen. En dat is verontrustend. Want wij zorgen voor ouderen met een kwetsbare gezondheid. Daarnaast kost de zorg voor besmette bewoners meer menskracht en juist nu zitten een heel aantal medewerkers in thuisisolatie vanwege een besmetting. En die aantallen lijken ook op te lopen."

Hoge druk op zorgpersoneel

Noorderbreedte geeft aan nu nog de benodigde zorg te kunnen bieden. "We hebben veel waardering voor onze medewerkers op de locaties", zegt Inge Zijlstra. "Zij zetten zich elke dag weer in om onze cliënten de liefdevolle zorg te geven die zij nodig hebben. Regelmatig werken zij nu extra diensten om de uitval van zieke collega's op te vangen. Maar we maken ons ook zorgen. Door het toenemende aantal besmettingen onder bewoners en medewerkers wordt het steeds spannender of we wel voldoende personeel hebben."

Gesloten voor bezoek

Op de locatie De Batting in Harlingen is er in ieder geval tot en met donderdag 25 november geen bezoek mogelijk. Deze ingrijpende maatregel nam Noorderbreedte nadat er een aantal bewoners, verspreid over de locatie, besmet raakten. Ook zijn er een aantal medewerkers besmet.