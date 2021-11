Burgemeester sluit drugswoning in Burgum

di 23 november 2021 12.17 uur

BURGUM - Burgemeester Jeroen Gebben heeft maandag een woning aan Zandberg in Burgum gesloten. In de woning werd harddrugs gemaakt en verhandeld. Daarop heeft de burgemeester de woning gesloten voor een periode van zes maanden.

GHB en amfetamine gevonden

Op 11 oktober heeft de politie de woning aan Zandberg doorzocht. In het huis werd GHB en amfetamine gevonden. Zowel GHB als amfetamine zijn stoffen genoemd op lijst 1 van de Opiumwet (harddrugs).

De handel en productie van drugs gaan vaak gepaard met overlast, criminaliteit en veiligheidsrisico's. "Ervaart u drugsoverlast en/ of vermoedt u dat er bij u in de buurt drugsproductie plaatsvindt? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844." zo bericht de gemeente Tytsjerksteradiel.