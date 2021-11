Man sloopt kachelpijp bij buurman en weigert te betalen

di 23 november 2021 11.30 uur

LEEUWARDEN - Een 58-jarige Dokkumer had eigenhandig de afvoerpijp van de pelletkachel van de buurman van zijn moeder in Ee van de buitenmuur getrokken. De door hem veroorzaakte schade weigerde hij te betalen.

Over zijn drijfveer gaf hij op de zitting van rechter Gustaaf Wijnands zelf uitleg: "Ik betaal niet voor mijn eigen vergassing."

'Ga liever in de bak'

Volgens de Dokkumer voldeed de afvoerpijp niet aan de voorschriften. Dat was ook de reden dat hij de strafbeschikking van het Openbaar Ministerie (OM) niet had betaald. Als de kachelpijp boven de nok van het pand uit zou komen, dan was hij wel bereid om te betalen. De kosten voor het herstellen van de pijp - iets meer dan 100 euro - wilde hij ook niet voldoen. "Ik ga liever in de bak", zei de Dokkumer.

Eigenrichting

De weg die hij had gekozen was niet de juiste, probeerde de rechter hem duidelijk te maken. "U mag niet zomaar het terrein op gaan en die pijp slopen. Dat noemen we eigenrichting", aldus Wijnands. Volgens de verdachte was er eerder sprake van 'een wanhoopsdaad'.

Strafbeschikking gehandhaafd

Hij had de kwestie aangekaart bij Handhaving, maar daar zou hij nul op het rekest hebben gekregen. Hij had het beter via de gemeente of desnoods de bestuursrechter kunnen spelen, legde de rechter uit. Officier van justitie Stephana Spijkerman handhaafde de eerder opgelegde strafbeschikking van 225 euro.

Twee dagen zitten

Zij vond ook dat de verdachte de schade moest betalen. Spijkerman: "Het is niet de bedoeling dat u voor eigen rechter gaat spelen". De eis werd overgenomen door de rechter. Naast de boete van 225 euro moet de Dokkumer ook de schade betalen. Doet hij dat niet, dan moet hij twee dagen zitten.

Of hij dan alsnog moet betalen of dat de schade op een andere manier verhaald kon worden, wilde de verdachte weten. "Dat klopt", antwoordde Wijnands. "Dan betaal ik dat", reageerde de man.