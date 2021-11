Noodverordening afgekondigd voor Drachten

ma 22 november 2021 21.02 uur

DRACHTEN - In overleg met de politie en het Openbaar Ministerie heeft burgemeester Jan Rijpstra voor maandagavond een noodverordening afgekondigd voor Drachten. De noodverordening is van kracht van 22 november 2021 vanaf 20.00 uur tot 23 november 2021 5.00 uur.

Via binnengekomen informatie bij de politie blijkt dat er veel berichten wordt verspreid via sociale media waarbij oproepen worden gedaan om maandagavond, op verschillende locaties in Noord Nederland, waaronder Drachten te verzamelen.

Wat betekent deze maatregel concreet?

Bij mogelijke onrust in Drachten kan de burgemeester ingrijpen. In dit geval heeft de burgemeester na overleg met politie en het Openbaar Ministerie gekozen voor een noodverordening.

Wat is een noodverordening?

Alleen in bijzondere omstandigheden mag de burgemeester een noodverordening laten uitgaan. Bijvoorbeeld bij mogelijke onrust, maar ook als de veiligheid in gevaar komt. Een noodverordening geldt voor één persoon of een bepaalde groep. De politie kan dan strenger tegen ze optreden dan normaal. De politie kan ze wegsturen uit een gebied of aanhouden als ze niet weggaan.

Update 22.00 uur

Vooralsnog lijkt het in Drachten rustig te blijven. Bij het politiebureau is een ME-busje geparkeerd maar op De Kaden is het rustig. De politie is zichtbaar aanwezig maar verder zijn er hooguit her en der kleine groepjes jongeren aanwezig op straat.

