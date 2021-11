Kootstertille verwelkomt Sinterklaas

za 20 november 2021 22.23 uur

KOOTSTERTILLE - Sinterklaas zou met de boot komen, maar omdat er allemaal gedonder was met de brug in Kootstertille en de brug in Schuilenburg, is er besloten om met de helikopter te komen. Helaas krijgen ze onderweg pech met de helikopter en hebben ze de brandweer gebeld om hun te helpen.

Hoofdpiet is vooruit gelopen om ons te waarschuwen van wat er is gebeurt.

Om 10.15 komt dan eindelijk Sinterklaas met zijn pieten in de brandweerauto aan op het kermisterrein.. nu kan het feest beginnen.....

Fotowedstrijd

Heb je leuke foto's gemaakt tijdens de intocht van Sinterklaas? Doe nu mee aan de fotowedstrijd en maak kans op 50 euro!

FOTONIEUWS