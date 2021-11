Aankomst Sinterklaas in Buitenpost

za 20 november 2021 18.07 uur

BUITENPOST - Ook de aankomst van Sinterklaas in Buitenpost ging dit jaar anders dan men gewend was, meestal kwam Sinterklaas met de trein aan op het station.

Dit jaar werd gekozen voor een rondrit door het dorp.

De rondrit startte om 13.45 uur in de Stationsstraat met voorop de drumband van Muzykferiening Öpmaat uit Berltsum. Langs de route stonden veel mensen om een glimp op te vangen van Sinterklaas en zijn Pieten. De Pieten deelden pepernoten uit aan de kinderen die langs de route stonden. De route eindigde bij It Koartling waar het Sinterklaasfeest was voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 van de basisschool.

