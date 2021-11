Eastermar verwelkomt Sinterklaas

za 20 november 2021 17.22 uur

EASTERMAR - In afwachting van Sinterklaas hadden veel kinderen en ouders zich zaterdagmiddag Op Snakkerbuorren in Eastermar verzameld. Een warm welkom stond de Sint te wachten toen hij per boot arriveerde.

Verder had de Sint veel Pieten meegenomen die pepernoten uitdeelden aan de kinderen.

Fotowedstrijd

Heb je leuke foto's gemaakt tijdens de intocht van Sinterklaas? Doe nu mee aan de fotowedstrijd en maak kans op 50 euro!

