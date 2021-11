Vrouw gered uit Nieuwe Vaart in Gorredijk

za 20 november 2021 15.03 uur

GORREDIJK - Een vrouw met rollator belandde zaterdagmiddag in de Nieuwe Vaart in Gorredijk. Dankzij de inzet van omstanders kon ze snel uit het water gered worden. De vrouw viel in het water op de Warme Hoek bij de Overtoom.

Een ambulance werd om 14.32 uur gealarmeerd voor het ongeval. Het ambulancepersoneel heeft zich ontfermd over het slachtoffer. De rollator is later door de politie uit de vaart gevist.