Fietsster gewond bij ongeval in Surhuisterveen

za 20 november 2021 12.30 uur

SURHUISTERVEEN - Een fietsster is zaterdagochtend gewond geraakt bij een ongeval op de Groningerstraat in Surhuisterveen. Zowel een ambulance als de politie kwamen ter plaatse. De vrouw was door onbekende oorzaak in botsing gekomen met een auto.

Het slachtoffer raakte gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De auto en de fiets raakten licht beschadigd.