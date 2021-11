Nieuwe kringloopwinkel Estafette opent (eindelijk)

za 20 november 2021 10.09 uur

BURGUM - De nieuwe kringloopwinkel van Estafette is zaterdag officieel geopend. De winkel is gevestigd aan de Mr. W. M. Oppedijk van Veenweg. Voorheen had de winkel een plek aan de Lageweg in Burgum.

Tijdens een versoberde opening (vanwege de coronamaatregelen) werden vooral de vrijwilligers in het zonnetje gezet voor hun inzet. Om 10.00 uur volgde officiële opening. Een lint werd doorgeknipt. Het publiek kon daarna de nieuwe winkel bewonderen.

Deurbeleid

"We hadden gehoopt een iets feestelijker programma te kunnen bieden maar in deze situatie is het beter om verstandig te zijn. De gezondheid van iedereen is ons zeer dierbaar en deze willen we niet op het spel zetten." Er wordt gewerkt met een deurbeleid met een maximaal aantal bezoekers.

Samenloop

Door een samenloop van omstandigheden is de kringwinkel al anderhalf jaar gesloten. De coronacrisis was de aanleiding om te sluiten. Daarna is gezocht naar een nieuwe locatie welke gevonden is in de voormalige fietsenwinkel van De Boer.

