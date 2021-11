Driftende 20-jarige automobilist raakt rijbewijs kwijt

za 20 november 2021 09.06 uur

LEEUWARDEN - De politie van Leeuwarden heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag het rijbewijs ingevorderd van een jonge automobilist. De 20-jarige inwoner van Noardeast-Fryslân ging al driftend over de rotonde Noorderweg in Leeuwarden.

Even na middernacht ging het nog maar net goed. De bestuurder raakte de macht over het stuur kwijt en veroorzaakte bijna een aanrijding. Hierop besloten de agenten zijn rijbewijs in te vorderen.