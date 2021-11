Bankstel in brand gezet in Twijzelerheide

vr 19 november 2021 21.04 uur

TWIJZELERHEIDE - Aan de Pleinpaed in Twijzelerheide is vrijdagavond een bankstel in brand gezet. De brandweer werd om 20.38 uur opgeroepen om de brand te blussen.

Rondom de jaarwisseling is het Pleinpaed in Twijzelerheide een plek waar regelmatig brand werd gesticht.

FOTONIEUWS