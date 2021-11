Hottub vliegt in brand in EarnewÃ¢ld

Hottub vliegt in brand in Earnewâld

vr 19 november 2021 19.46 uur

EARNEWâLD - Een hottub is vrijdagavond in brand gevlogen aan de Reidtûgel in Earnewâld. Een aantal dames wilde gebruikmaken van de hottub en hadden hem aangedaan. Er zat op dat moment geen water in.

De brandweer van Burgum is ter plaatse gekomen en heeft een nacontrole uitgevoerd. Daarna zijn de dames nog op de foto gegaan met de brandweerlieden.