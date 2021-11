11-jarig jongetje geschept door automobilist in Haulerwijk

vr 19 november 2021 18.06 uur

HAULERWIJK - Een 11-jarig jongetje is vrijdag aan het einde van de middag gewond geraakt nadat hij geschept werd door een automobilist op de Oosterwoldseweg in Haulerwijk. Het jongetje wilde om 17.15 uur de weg oversteken op zijn fiets en zag hierbij de auto over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse. De jongeman is opgevangen door het ambulancepersoneel. Na een controle kon hij door zijn ouders worden opgehaald. Zowel de fiets en de auto raakten licht beschadigd. De agenten hebben het ongeval op papier gezet.

