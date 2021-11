Eis 5 maanden cel voor dreigen met vuurwapen in kapperszaak

vr 19 november 2021 15.40 uur

LEEUWARDEN - Een 20-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats die begin augustus twee medewerkers van een kapperszaak aan het Moleneind in Drachten met een doorgeladen pistool bedreigde, hoorde vrijdag vijf maanden cel plus vijf maanden voorwaardelijk tegen zich eisen.

Omgebouwd gaspistool

Het Openbaar Ministerie (OM) wil ook dat de man zich laat behandelen, dat zou bij de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) van de GGZ in Franeker. Behalve het dreigen met een vuurwapen – een omgebouwd gaspistool – heeft de man zich volgens het OM schuldig gemaakt aan verboden wapenbezit en drugsbezit.

Vuurwapen in heuptasje

In het heuptasje waar hij het vuurwapen uit had gehaald zat ruim 13 gram cocaïne. De verdachte beweerde dat hij eerder op de dag was mishandeld door de mensen van de kapperszaak. Hij zou seks hebben gehad met het nichtje van een van de mannen. Volgens zijn zeggen was hij teruggegaan om zijn excuses aan te bieden.

Pistool gekregen van dealer

Het wapen had hij meegenomen voor het geval het toch uit de hand zou lopen. Hij had het pistool gekregen van een dealer voor wie hij cocaïne bezorgde. De reclassering ging er vanuit dat de man zelf ook drugs gebruikte, maar dat was volgens de verdachte een misverstand. Hij wou het liefst bij zijn moeder wonen, het OM wil dat hij behandeld wordt. De rechtbank doet op 3 december uitspraak.