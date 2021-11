Stichting Amelander musea wint LF2028-prijs

vr 19 november 2021 14.52 uur

NES (AMELAND) - Stichting Amelander musea is de winnaar van de LF2028-prijs in de regio Wadden. Vrijdag mocht directeur William Beijaard bijbehorende cheque van 2028 euro in ontvangst nemen.

Het bedrag is een aanmoedigingsprijs die vanuit het Iepen Mienskipsfûns (IMF) in samenwerking met LF2028 is opgezet. Na elke openstellingsperiode van deze subsidie kiest de jury een winnaar uit drie genomineerde IMF-projecten per regio. Stichting Amelander musea ontving eerder dit jaar IMF-subsidie voor het project 'Wolverwerking Swartwoude'.

'Wolverwerking Swartwoude'

De schapenvachten van de 5000 schapen op Ameland worden nu nog behandeld als afvalproduct. Met de komst van de wolverwerking in het "Landbouw & Juttersmuseum Swartwoude" wordt wol een waardevol product. De vachten worden omgezet naar aantrekkelijke producten voor toeristen en de restanten worden ge-upgrade als isolatiemateriaal.

De 100% verwerking zorgt er voor dat de boeren een nette prijs krijgen voor een vacht. Naast deze duurzame toepassing is het maatschappelijk verantwoord ondernemen in het hele project meegenomen. Vandaag kwamen de wolmachines aan op het eiland. De komende maanden worden de machines opgebouwd in het museum in Buren. Naar verwachting kan de Amelander schapenwol vanaf medio mei 2022 worden verwerkt tot diverse eindproducten.

Wethouder Piet IJnsen: "Een prachtig 'van onder op' project. Het gehele project zorgt voor samenwerking, versterking van bestaande netwerken en bewustwording van de leefomgeving. Allemaal ingrediënten die de leefbaarheid vergroten en bijdragen aan de inclusieve samenleving: iedereen doet mee."

Juryrapport

De jury geeft in haar juryrapport de volgende toelichting: De jury is enthousiast over de circulaire toepassing van het oude ambacht van wol verwerken. Daarom vindt ze de samenwerking met innovatieve textielopleidingen ook zo belangrijk. Het ambacht en de wolproducten moeten zich door ontwikkelen naar producten die voor de toekomst relevant blijven. De jury hoopt dat de Bonusprijs ingezet wordt voor de samenwerking met kunstenaars en ontwerpers. Uit de geselecteerde projecten van de overige vier regio’s heeft de jury eveneens een prijswinnaar gekozen. Ook zij ontvangen een bedrag van 2028 euro. De juryleden zijn Immie Jonkman, directeur van Arcadia (LF2028) en Judith Baarsma van Keunstwurk.