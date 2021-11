Snelheidsbeperking op Centrale As komende maand

vr 19 november 2021 14.49 uur

BROEKSTERWâLD - Het verkeer op de Centrale As bij Broeksterwâld moet de komende maand rekening houden met een snelheidsbeperking. De komende weken voert aannemer Heijmans werkzaamheden uit voor een nieuwe aanpak voor het water dat vrijkomt uit staalslakkenconstructies.

De werkzaamheden vinden plaats bij het viaduct in de Centrale As ter hoogte van de Dwarsloane, bij afslag Wâlterswâld en Broeksterwâld. De werkzaamheden vinden plaats van 22 november tot en met 19 december.

Eerste fase

In de eerste fase (van 22 november tot en met 3 december) zal in de richting van noord naar zuid één rijstrook afgesloten zijn voor het verkeer. Ook de afrit naar Wâlterswâld - Broeksterwâld is al die tijd gesloten. De toerit vanaf Dwarsloane naar het zuiden gaat vanaf 29 november weer open.

Tweede fase

In de tweede fase (van 6 december tot en met uiterlijk 19 december) is in de richting van zuid naar noord één rijstrook dicht. Ook de afrit naar Wâlterswâld – Broeksterwâld en de toerit naar Dokkum vanaf de Dwarsloane zijn dan afgesloten voor verkeer.

De nieuwe aanpak moet ervoor zorgen dat water dat zich in de staalslakkenconstructie bevindt, wordt weggepompt en afgevoerd naar een verwerkingsinrichting. De installatie die daarvoor nodig is, wordt deels naast de rijbaan aangelegd. Deze nieuwe aanpak moet minimaal een jaar functioneren.

Het verkeer moet er verder rekening mee houden dat een deel van de N361 bij Gytsjerk gestremd is, van 29 november tot en met 4 december. Vanaf de rotonde bij Gytsjerk tot aan kruispunt E10 is de weg afgesloten voor verkeer.