Ook dit jaar weer een landelijk vuurwerkverbod

vr 19 november 2021 13.32 uur

BURGUM - Tijdens de jaarwisseling is dit jaar opnieuw een landelijk vuurwerkverbod van kracht. Dat meldt de NOS. Het kabinet kan niet toestaan dat er ook nog eens vele vuurwerkslachtoffers moeten worden opgenomen in de ziekenhuizen terwijl de borgdruk al enorm hoog is vanwege Covid-19 patiënten.

Vorig jaar gold ook een landelijk vuurwerkverbod in verband met corona. Terwijl er 'normaliter' ruim duizend gewonden vielen door vuurwerk was dat vorig jaar een stuk lager: 108 mensen met letsel in de ziekenhuizen en 275 bij de huisartsenposten.

Het leek er aanvankelijk op dat er niet opnieuw een landelijk vuurwerkverbod zou komen. Dit mede omdat gemeenten zelf ook maatregelen kunnen nemen. Het kabinet heeft nu toch het voortouw genomen om een landelijk vuurwerkverbod aan te kondigen.