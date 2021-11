Kollumer krijgt 1e boosterprik van Friesland

vr 19 november 2021 12.59 uur

DOKKUM - De 84-jarige Peter van der Wiel uit Kollum haalde vrijdagochtend de eerste extra prik (boostervaccinatie) in Friesland. Hij kreeg deze extra prik in De Sionsberg in Dokkum.

De extra priklocatie van GGD Fryslân opende deze dag voor het eerst de deuren. Bezoekers kunnen er vanaf vrijdag 19 november terecht om een gewone vaccinatie of een boosterprik te laten zetten. Clusterhoofd Jolanda de Jong van de Sionsberg: “Met de opening van deze locatie proberen we de drempel voor een vaccinatie te verlagen en de reistijd te verkorten.”

De extra prik is een oppepper om de bescherming tegen het coronavirus op peil te houden. Mensen van tachtig jaar en ouder ontvangen een brief van het RIVM om hiervoor een afspraak te maken. De groep zestig tot tachtig jaar komt in januari aan de beurt.

Derde prik is anders

Naar aanleiding van dit bericht kreeg WâldNet meerdere reacties van mensen die in oktober al een derde prik hadden gehad. Ook de vrouw van Peter van der Wiel had al een derde prik gehad. Dit betreft allemaal op medische indicatie omdat de twee vaccinaties niet voldoende zijn.

De boosterprik is echt voor iedereen die al langere tijd een vaccinatie heeft gehad en nu een extra prik krijgt vanwege afnemende bescherming.