Man (44) hoort 30 maanden cel eisen voor verkrachting meisje van 16

vr 19 november 2021 12.20 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Kootstertille (44) zou in de nacht van 8 op 9 februari vorig jaar het minderjarige nichtje van zijn (inmiddels ex-) partner hebben verkracht. De man ontkent, hij denkt dat hij het doelwit is van een wraakactie.

Aangifte uit jaloezie

Datzelfde denkt Ubo van Ophoven, de advocaat van de verdachte. De verdachte heeft in het verleden een relatie gehad met de moeder van het meisje. Later kreeg hij een relatie met de zus van de moeder. Volgens van Ophoven komt de aangifte voort uit jaloezie van de moeder. Het meisje – toen 16 jaar oud – was begin februari vorig jaar op stap geweest met haar tante.

Aan de eettafel betast

Ze zou ook bij haar tante en de partner – de verdachte – blijven slapen. \'s Nachts na thuiskomst was de tante naar bed gegaan, ze voelde zich niet lekker. Zittend aan de eettafel zou de verdachte het meisje hebben betast. Ze zou verschillende keren hebben aangegeven dat ze dat niet wilde en zou geprobeerd hebben hem weg te duwen, maar de man zou zich daar niets van hebben aangetrokken.

Mannelijk DNA aangetroffen

Twee dagen later was ze geëmotioneerd de klas uitgelopen en had ze haar verhaal gedaan, eerst aan een vriendin en een mentor, later bij de politie. Op het gezicht, bij de lippen, en op de slip van het meisje werd mannelijk DNA aangetroffen. Het spoor verwees niet rechtstreeks naar de verdachte, het was geen volledig DNA-profiel, maar volgens deskundigen komt het erfelijk materiaal overeen met het DNA van de verdachte of een mannelijke aanverwant.

Geknuffeld en een zoen gegeven

Dat het DNA dat aan hem was te linken op de slip van het meisje zat, was volgens de Tilster niet onlogisch. Het meisje had in zijn woning op de bank geslapen. “Mijn hele huis zit onder mijn DNA”, stelde hij. Voor het slapengaan zou hij het meisje hebben geknuffeld en een zoen hebben gegeven. Of dat op de wang of de mond was kon hij zich op de zitting niet meer herinneren.

Meer gebeurd dan “sociale interactie”

Volgens een forensisch deskundige is de versie van het meisje van wat er is gebeurd waarschijnlijker dan wat de verdachte heeft verklaard. Er zou die nacht meer zijn gebeurd dan slechts “sociale interactie”. Officier van justitie Eelco Jepkema had geen twijfels bij de aangifte. Het slachtoffer had “een betrouwbare verklaring” afgelegd, vond Jepkema. Hij eiste 30 maanden cel.

De rechtbank doet op 3 december uitspraak.