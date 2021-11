Stem nu en bepaal welke Sint-foto wint

vr 19 november 2021 12.15 uur

BURGUM - Inmiddels is de goedheiligman in veel dorpen en steden gearriveerd. Daarbij zijn natuurlijk weer een heleboel foto's gemaakt. Zoals de foto hierboven die Thea maakte in Dokkum.

Tot zondag 20.00 uur kan er gestemd worden.



Klik hier en stem op je favorieten!