Door deze leidingen stroomt drinkwater naar Kollum en Dokkum

do 18 november 2021 18.45 uur

NOARDBURGUM - Een mega-reconstructie is al maanden gaande langs de doorgaande weg van Noardburgum. Het pompstation in het dorp wordt op vele punten helemaal vernieuwd. Eén aspect betreft de leidingen in de grond.

Deze week waren de leidingen die het water naar de regio Kollum en Dokkum pompen aan de beurt. De twee leidingen op de foto hebben een grootte van 400 mm en 500 mm en voorzien de regio Kollum en Dokkum van drinkwater. De leidingen van asbest en gietijzer hebben plaatsgemaakt voor PVC buizen.

Quatrebras

Eerder werden al (delen van) leidingen naar Leeuwarden vervangen. Daardoor waren er werkzaamheden op de kruising Quatrebras. De aansluiting en het tussengedeelte wordt vaak helemaal vernieuwd en op bepaalde punten aangesloten op de bestaande oudere leidingen.

Er moeten nu nog vijf leidingen - aangesloten op het pompstation - worden vervangen. Het werk wordt uitgevoerd door de firma A. Hak in opdracht van Vitens.

FOTONIEUWS