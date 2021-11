Meerdere auto's in botsing: file op A7

do 18 november 2021 18.23 uur

DRACHTEN - Op de snelweg A7 bij Drachten ontstond donderdag in de avondspits een lange file nadat meerdere auto's met elkaar in botsing waren gekomen. Het gaat om het verkeer in de richting van Groningen

Het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel heeft een bestuurster onderzocht in de ambulance. Zij raakte niet gewond bij het ongeval.

De politie en Rijkswaterstaat hebben één rijstrook afgesloten zodat het verkeer er toch langs kan rijden. Door deze afsluiting ontstond er een forse file richting Groningen. Een berger heeft de drie betrokken voertuigen afgevoerd.

FOTONIEUWS