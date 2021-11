26 leegstaande huizen in Drogeham roepen vragen op

wo 17 november 2021 15.15 uur

DROGEHAM - Aan de Boskloane en Slotstrjitte in Drogeham staan al meer dan anderhalf jaar 26 woningen van SWA Buitenpost leeg. Omwonenden maken zich steeds meer zorgen over de leegstaande huurhuizen, vooral met het oog op de komende jaarwisseling. Er zouden volgens buurtbewoners plannen bestaan voor vandalisme.

Omdat de omwonenden van SWA geen antwoord kregen op vragen, springt nu Gemeentebelangen Achtkarspelen (GBA) in de bres voor de buurt. Er zijn een reeks vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Het is tot op heden onduidelijk wanneer er gesloopt wordt en wanneer er nieuwe huizen worden gebouwd. Ook zouden oud bewoners al anderhalf jaar wachten op mogelijke nieuwbouw.

"Op dit moment is de woningnood erg hoog en staan wij in Achtkarspelen te springen om sociale huurwoningen." GBA ziet op dit moment ook langdurige leegstand in Surhuizum en Harkema en voor deze huizen geldt in principe hetzelfde.

De politieke partij wil van het college van B&W weten of zij bekend is met de huidige problematiek en wat men er aan gaat doen. Vooral ook met het oog op vandalisme en mogelijke brandstichting in de komende maanden. Ook wil GBA weten of er contact is met SWA over data van sloop en nieuwbouw. Als er nog geen plannen zijn, wordt het college opgeroepen om er bij SWA op aan te dringen om zo snel als mogelijk te starten met het bouwplan.

