Burumer bedreigt jongeren met kruisboog in Groene Ster

wo 17 november 2021 14.45 uur

LEEUWARDEN - Een 28-jarige Burumer was het zat dat hij bij de Groene Ster in Leeuwarden door voorbijrijdende jongeren werd uitgemaakt voor 'homo'. Toen er vlak achter elkaar twee auto's langsreden, stak de Burumer een kruisboog uit het raam van zijn 45 kilometerwagentje. De jongeren deden aangifte van bedreiging.

Bezit verboden wapen

Woensdag werd de Burumer bij verstek door rechter Klaas Bunk wegens bedreiging veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur en een week voorwaardelijke celstraf. Voor het bezit van een verboden wapen en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs kreeg de man een boete van 400 euro.

Gestopt om te plassen

Bij de politie had de Burumer verklaard dat hij eind oktober vorig jaar 's avonds na elven op de parkeerplaats van de Groene Ster was gestopt om te plassen. Terwijl hij dat deed zouden er jongeren langs zijn gereden die 'homo' naar hem riepen. "Op een gegeven moment was ik klaar met die lui", had de man tegen de politie gezegd.

Boog was niet gespannen

Hij pakte een kruisboog die hij een paar dagen eerder had aangeschaft en stak het ding uit het raam van de brommobiel. De boog was volgens hem niet gespannen, de pijlen lagen in de deur aan de passagierskant. Hij heeft verder berouw getoond. "Ik had het nooit moeten doen", zei hij tijdens het verhoor.

Jongeren hadden 'niet een frisse rol'

Zelf al werd hij gepest en uitgescholden, dan nog had hij niet zo'n zwaar middel mogen gebruiken, vond officier van justitie Margreeth Meijer. Zij hield er bij haar eis - die gelijk was aan de opgelegde straf - rekening mee dat de jongeren in het hele verhaal 'niet een frisse rol' hadden. De twee jongeren die aangifte hadden gedaan, kregen ieder 250 euro smartengeld toegewezen.