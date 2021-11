Drachten krijgt één casino, 2 aanvragen geweigerd

17-11-2021

DRACHTEN - Onder de naam Casino Drachten zal er binnen afzienbare tijd één speelautomatenhal gevestigd worden in Drachten. In 2020 werd bekend dat Smallingerland een speelautomatenbeleid ging voeren en casino's zich mogen gaan vestigen. Er kwamen dit jaar in totaal drie aanvragen binnen bij de gemeente.

De aanvragen werden gedaan door:

Flamingo Casino Drachten BV

Merkur Games Holding BV

Casino Drachten

De aanvraag van Flamingo Casino Drachten werd geweigerd omdat de beoogde locatie binnen 250 meter van een onderwijsinstelling staat. De aanvraag van Merkur Games Holding werd ook geweigerd omdat zij op 2 van de 3 beoordelingsonderdelen een onvoldoende scoorden.

Van der Valk

De aanvraag van Casino Drachten voldoet op alle punten aan de minimale score en komt daardoor als enige in aanmerking voor de vestigingsvergunning. De volgende stap is een beoordeling op grond van de Wet BIBOB. Daarnaast dient het bedrijf nog een wijziging aan te vragen voor Van der Valk te Drachten, dat is de beoogde vestigingslocatie.