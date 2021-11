Monnikenweg: Van wie is deze boot?

wo 17 november 2021 12.10 uur

SUWâLD - Een boot is woensdagochtend aangetroffen langs de Monnikenweg tussen Suwâld in Burgum. Het is op dit moment nog onduidelijk of de boot gedumpt is of dat deze van een trailer is gevallen (en misschien nog wordt opgehaald).

Mensen die meer weten worden opgeroepen om zich te melden. Dat kan via de contactpagina op deze site.