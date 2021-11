Noardeast en Dantumadiel gaan (ambtelijk) scheiden

wo 17 november 2021 11.22 uur

DOKKUM - De gemeente Dantumadiel en Noardeast-Fryslân zullen per 1 januari 2024 ambtelijk gaan scheiden. Dat hebben de gemeentebesturen met elkaar besloten. De gemeenteraden moeten hiermee nog akkoord gaan.

De colleges van B&W zien onvoldoende meerwaarde in het doorzetten van de ambtelijke dienstverlening door de gemeente Noardeast-Fryslân aan Dantumadiel na 1 januari 2024. Dantumadiel wilde de dienstverlening in een andere vorm wel doorzetten, het college van Noardeast-Fryslân wil dat niet.

Evaluatie

De evaluatie stond al op het programma omdat dat eerder al was afgesproken. In 2021 zou de huidige samenwerking besproken worden. Onafhankelijk onderzoeksbureau & Van de Laar voerde het evaluatieonderzoek uit. Kort gezegd is het advies: de huidige samenwerking versterken óf andere toekomstscenario's onderzoeken, zoals een ontvlechting of herindeling.

Ontevreden gemeentes

Beide gemeenten zijn niet tevreden over de huidige samenwerking. Zo is er een merkbaar verschil in bestuursstijlen tussen beide colleges. Het college van Noardeast-Fryslân acteert steeds meer op een schaalniveau passend bij een middelgrote gemeente. Het college van Dantumadiel wil dicht bij haar inwoners staan en dat vraagt een andere manier van werken.

Dantumadiel wil graag op een andere manier samenwerken

Opschalen heeft volgens het college van Dantumadiel niet gebracht wat werd verwacht. Het college van Dantumadiel wil kijken of een andere manier van samenwerken mogelijk is. Een manier die aansluit op de toekomstvisie van Dantumadiel die onlangs door de raad is vastgesteld, waarin gekozen is voor moderne dienstverlening; dichtbij, benaderbaar, snel en transparant.

Noardeast wil de huidige dienstverlening stopzetten

Het college van Noardeast ziet onvoldoende meerwaarde in de huidige samenwerking omdat er te weinig gezamenlijk voordeel wordt behaald. Een ontwikkeling om van Dantumadiel een netwerkgemeente te maken maakt de tegenstellingen in de interne organisatie alleen maar groter en heeft nog minder voordeel voor Noardeast dan de huidige vorm van dienstverlening.

Het stopzetten van de dienstverlening kan volgens de gesloten overeenkomst met ingang van 1 januari 2024. Uiteraard zullen beide gemeenten ook dan blijven samenwerken, bijvoorbeeld in ANNO-verband.

Beide colleges gaan eerst met hun raad in gesprek en bepalen dan de vervolgstappen. De raadsbehandeling staat in Dantumadiel gepland op 21 december a.s. en in Noardeast op 9 en 22 december a.s.