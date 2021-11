Postbezorger aangereden op De Drift

wo 17 november 2021 11.07 uur

DRACHTEN - Een postbezorger is woensdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Drachten. Het slachtoffer stak omstreeks 10.55 uur per fiets de Drift over vanaf de Kaden richting het carillon. Hij werd aangereden door een automobilist.

Een ambulance is ter plaatse gekomen voor de eerste hulpverlening. Het slachtoffer is met mogelijk been- of heupletsel met spoed per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.