Politie onderbreekt vrijpartij in auto

wo 17 november 2021 10.28 uur

WARTEN - Een vrijpartij in een auto werd dinsdagnacht ruw verstoord door de politie. De twee zaten in een auto aan het Leechlân in Warten. Een getuige vond dat verdacht en belde de politie.

Omstreeks 0.35 uur kwamen de agenten ter plaatse. Zij zagen twee inzittenden die snel hun kleren weer aandeden. De agenten hebben het stel weggestuurd.