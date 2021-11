Scooterrijder gewond bij botsing met auto in Drachten

wo 17 november 2021 08.34 uur

DRACHTEN - Een scooterrijder is woensdagochtend gewond geraakt nadat hij in botsing kwam met een auto. Het ongeval vond om 07.15 uur plaats op het Noorderend in Drachten.

De scooterrijder reed op het verplichte fietspad richting de meldkamer. Een automobiliste wilde vanaf het Noorderend de Richterlaan oprijden. Bij het rechts afslaan zag ze de scooterrijder over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg.

De bestuurder van de scooter is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De automobiliste kwam met de schrik vrij. Beide voertuigen raakten door de klap fors beschadigd.

