'Timmerende specht' wint herfst fotowedstrijd

di 16 november 2021 15.50 uur

DE WESTEREEN - Een timmerende specht op een paddestoel aan een boom in een tuin in De Westereen. Deze foto is winnaar geworden in de fotowedstrijd van WâldNet. Robin van der Land is de maker van de plaat. Hij won naast eeuwige roem ook nog eens 50 euro (dat inmiddels op zijn rekening staat).

"De specht zat in zijn vaste (oude) berkenboom bij ons in de tuin waar ook een broedgeval deze zomer was. Tot mijn verbazing ging deze Grote Bonte Specht op de paddenstoel zitten en er zelfs een paar keer op 'timmeren'. Een erg unieke ontmoeting dus!" zo laat Van der Land weten.

Bekijk het fotonieuws voor de vijf meest populaire foto's die gemaakt zijn.

Fotowedstrijd groot succes

De fotowedstrijd was een groot succes met honderden ingezonden foto's. Daarom gaan we door! Alle foto's (en nog veel meer) zijn te zien in de rubriek Wâldkykjes. Op dit moment is er een nieuwe wedstrijd opgezet met als thema 'sinterklaas'.

Heb je een leuke foto gemaakt dit jaar? Stuur hem op!

FOTONIEUWS