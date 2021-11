Twee weken cel voor agressie op azc Drachten

ma 15 november 2021 14.05 uur

LEEUWARDEN - Een 18-jarige asielzoeker uit Gambia, die een groot aandeel had in ongeregeldheden op het Drachtster azc, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee weken plus twee weken voorwaardelijk. De man kwam maandag niet opdagen bij de politierechter.

Teveel lawaai

De man kreeg het op 11 april 2021 letterlijk aan de stok met medebewoners van het azc. Hij had een andere bewoner, die tv zat te kijken, een mes op de keel gezet omdat die naar zijn smaak teveel lawaai maakte. Het slachtoffer kreeg hulp van andere bewoners, waarop de verdachte door het lint ging.

Met serviesgoed gooien

De man brak een stok doormidden en begon met serviesgoed te gooien. Andere bewoners pakten ook stokken en gingen elkaar te lijf. De verdachte en een paar minderjarigen werden aangehouden. De meeste agressie ging volgens getuigen uit van de verdachte. Veel bewoners hadden het geweld als zeer bedreigend ervaren.

Niets bekend over huidige verblijfplaats

De man heeft nadat hij was opgepakt een poosje in vreemdelingendetentie gezeten. Er is niets bekend over zijn huidige verblijfplaats. Omdat dat het uitvoeren van een werkstraf wel erg moeilijk zou maken, legde rechter Marlies Spooren een - deels voorwaardelijke - celstraf op.