Van Wijnen neemt boventallig personeel Kijlstra BV over

ma 15 november 2021 14.01 uur

DRACHTEN - Bouwbedrijf Van Wijnen neemt met 23 werknemers bijna de helft van de 45 mensen van Kijlstra BV over. Al deze werknemers dreigen ontslagen te worden.

Kijlstra BV uit Drachten maakte in september 2021 bekend dat de rioleringstak 'vanwege structurele verliezen en een steeds maar krimpende markt' gedwongen moest stoppen met zijn activiteiten. Na een ruime maand van intensieve en open gesprekken sloot Van Wijnen een overeenkomst met Kijlstra om vanaf 1 januari 2022 23 medewerkers in dienst te nemen.

Van werk naar werk

Hilbrand Katsma, directeur van Van Wijnen Components, de maakindustrie van Van Wijnen: "Zodra we hoorden dat de rioleringstak zou stoppen bij Kijlstra hebben we contact opgenomen, om samen te kijken of we tot een voor beide partijen interessante samenwerking konden komen. We zijn blij dat dit gelukt is! We bieden de medewerkers van Kijlstra een unieke kans om, met behoud van hun arbeidsvoorwaarden en opgebouwde rechten, de overstap van werk naar werk te kunnen maken."

Een fijne nieuwe werkplek

Hans Mascini, algemeen directeur van Kijlstra BV, vult aan: "Het sluiten van onze rioleringstak is een harde klap voor ons allemaal. Van Wijnen heeft ons en onze vakmensen een prachtige kans geboden, die we met beide handen aangrijpen. Een groot deel van deze medewerkers werkt al decennialang in ons bedrijf. De hele situatie gaat mij aan het hart. Met de steun van de Ondernemingsraad en de vakbonden doen we er alles aan om deze periode zo vloeiend mogelijk door te komen en de medewerkers een fijne, nieuwe werkplek te geven."

Werkzaamheden sluiten goed aan

De werkzaamheden van Kijlstra sluiten goed aan bij de werkzaamheden die de nieuwe collega's bij Van Wijnen gaan uitvoeren. Afhankelijk van de functie vinden de nieuwe werkzaamheden plaats in Gorredijk of Heerenveen.