Mega Kerstmaand Quatrebras verplaatst naar maart

ma 15 november 2021 11.57 uur

NOARDBURGUM - Door de nieuwe coronamaatregelen die de overheid afgelopen vrijdag heeft aangekondigd, is het onmogelijk om de drie feesten in december door te laten gaan. Dat heeft de organisatie maandag bekendgemaakt. Het betreft de volgende feesten Mega Vrije Piraten 11 december Festival, Q Music de Foute Party 18 december en de Mega Kersttent 26 december.

De regels die afgelopen zaterdag zijn ingegaan gelden voor de komende drie weken, wat daarna gebeurt is onzeker, worden ze verlengd? "Wel of geen QR code voor mensen die niet gevaccineerd zijn etc. Normaal gesproken beginnen we eind november met de voorbereidingen voor het klaarmaken van het terrein en het bouwen van de mega tent." zo laat de organisatie weten.

Nieuwe data

Mega Vrije Piraten Festival - zaterdag 12 maart 2022

Mega Kerst Tent - zaterdag 19 maart 2022

Q music foute party - zaterdag 26 maart 2022

De gekochte tickets zijn uiteraard geldig op de nieuwe datum.