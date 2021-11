Zorgverzekering 2022 duurder: zo betaal je toch minder premie

ma 15 november 2021 11.00 uur

LEEUWARDEN - Bij de meeste zorgverzekeraars stijgt de zorgpremie per 1 januari 2022. Gemiddeld genomen gaan Nederlanders volgend jaar 48 euro meer betalen voor een basisverzekering. Dat maakt Zorgwijzer bekend aan de hand van een overzicht waarop alle premies staan gepresenteerd.

Nu alle prijzen, vergoedingen en voorwaarden openbaar zijn gemaakt, is het tijd om de balans op te maken en alles met elkaar te vergelijken.

De hamvraag: kan het goedkoper en is het slim om over te stappen van zorgverzekering?

De cijfers

Eerst de cijfers. Een gemiddelde basisverzekering kost volgend jaar 1539,60 euro bij een eigen risico van 385 euro. Dat komt neer op een bedrag van 128,30 euro per maand, wat vier euro hoger ligt dan vorig jaar.

Bij sommige verzekeraars stijgt de premie veel meer dan bij anderen. Zo betaal je bij VGZ volgend jaar ruim 8 euro per maand meer, terwijl je bij De Friesland slechts 25 cent duurder uit bent.

“De prijsverschillen tussen zorgverzekeringen zijn nog nooit zo groot geweest”, merkt Koen Kuijper van Zorgwijzer op.

Zo blijkt er volgens de cijfers een premieverschil van 536 euro op jaarbasis te zitten tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering. Bij verzekeraar ZieZo komt de basispremie uit op slechts 108,25 euro per maand, terwijl je bij a.s.r. voor maar liefst 152,90 euro over de brug moet komen.

“Natuurlijk zijn deze polissen niet gelijkwaardig aan elkaar qua voorwaarden, maar in feite dekken ze dezelfde zorg. Niet de verzekeraar, maar de overheid gaat namelijk over de inhoud van het basispakket”, vertelt Kuijper.

Niet happig

Ondanks de grote verschillen in prijs en voorwaarden zijn de meeste Nederlanders niet zo happig op een overstap. De meeste mensen zijn tevreden over de service en prijs van de huidige verzekeraar. Anderen vinden het gewoonweg teveel gedoe.

Maar volgens Kuijper is er meer aan de hand:

“Veel Nederlanders denken al jaren gebakken te zitten bij hun collectieve zorgpolis waar ze een ogenschijnlijk aantrekkelijke korting krijgen. Wat ze vergeten is dat de korting een sigaar uit eigen doos is. Meestal betalen ze een veel hogere premie dan bij zorgverzekeringen zonder korting”.

Daarnaast zijn veel mensen al jarenlang onnodig ruim verzekerd tegen een te hoge premie, legt Kuijper uit: “We komen regelmatig Nederlanders tegen die op hun 50e nog verzekerd zijn voor kraamzorg en orthodontie, terwijl zij die zorg helemaal niet meer nodig hebben. Het is pure geldverspilling”

Vergelijken is verstandig

Alles bij elkaar is het dus zeker verstandig om je zorgverzekering jaarlijks onder de loep te nemen en te kijken of het ergens anders goedkoper kan. Daarbij hoef je niet perse in te leveren op je vergoeding voor de fysio of tandarts.

“Check in elk geval of je op dit moment nog goed zit, want voor je het door hebt, is er door je verzekeraar iets veranderd in je polis. Kijk bij het vergelijken niet alleen naar de premie en dekking, maar ook naar andere zaken die belangrijk kunnen zijn, zoals de keuze uit zorgaanbieders en de beoordeling van de verzekeraar.

Kom je er niet uit? Laat je dan helpen door de klantenservice van een vergelijkingssite of verzekeraar. Zij staan te popelen om je te helpen”, aldus Kuijper.