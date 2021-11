Kopstaart aanrijding op Dongerawei (N358) bij Nes

za 13 november 2021 23.10 uur

NES (NOARDEAST FRYSLâN) - Op de Dongerawei (N358) ter hoogte van Nes vond zaterdagavond rond 21.00 uur een kopstaart aanrijding plaats. Een VW Polo die vanaf de Wierumerwei de Dongerawei opreed richting Metslawier, had links van hem in de verte wel twee koplampen gezien, maar deze auto was nog heel ver weg zodat hij veilig de Dongerawei kon oprijden.

Toen de bestuurder in de VW Polo een paar honderd meter op de Dongerawei reed zag hij de koplampen opeens heel snel dichterbij komen en hij verwachte dat de auto hem zou inhalen, maar tot zijn grote verbazing knalde de auto vol bij hem achterop.

Door de klap schoot de VW Polo naar voren en daarna werd hij voor de tweede keer aangereden. De bestuurder van de auto die de aanrijding veroorzaakte, zat alleen in de auto en hij vond dat hij de aanrijding ter plaatse zonder hulp van de politie wel kon afhandelen.

Daar dacht de bestuurder van de VW Polo heel anders over en hij waarschuwde de hulpdiensten die de politie en een ambulance ter plaatse stuurden.

In de Polo zaten naast de bestuurder nog een vrouw, twee kinderen en een hond. De twee kinderen zijn in de ambulance onderzocht maar hadden geen letsel opgelopen. De hond, die in de kofferbak zat, liep ook geen verwondingen op.

De bestuurder van de Mercedes is door de politie meegenomen naar het bureau. Doordat de man tweemaal geen goede blaastest deed, ging hij mee voor een bloedproef. De man was mogelijk onder invloed.

Een bergingsbedrijf heeft de beide auto's weggesleept. Bij de aanrijding raakte niemand gewond.

Het rijbewijs van de 69-jarige man werd ingevorderd door de politie. Klik hier voor een update.

FOTONIEUWS