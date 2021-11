Veel belangstelling voor signeersessie Peter Gillis

za 13 november 2021 22.30 uur

KOLLUM - Multimiljonair Peter Gillis en zijn vriendin Nicole Kremers kwamen zaterdagavond naar Kollum voor een signeersessie in de Paradisobar. De brutaalste ondernemer van Nederland kwam de bestseller “Peter Gillis: massa is kassa” promoten. Dit in samenwerking met Bruna Kollum.

Hielke-Jan Ellens interviewde Peter en Nicole, hij vroeg o.a over zijn biografie, de tv serie Massa is Kassa en over de mishandeling van Peter z’n zoon Mark. Ook mocht het publiek enkele vragen stellen. Na een klein half uur was het tijd waarvoor iedereen was gekomen, namelijk de handtekening van Peter en Nicole in het boek en natuurlijk even met de twee op de foto.

De onthullende biografie gaat verder waar het SBS6-programma Familie Gillis: massa is kassa stopt, en bevat veel nieuwe informatie over het leven en werk van Peter Gillis. In het boek, geschreven door Mark Koster, staan 32 pagina’s met nooit eerder vertoonde foto’s van Peter en zijn familie, waaronder een aantal jeugdfoto’s en foto’s uit de begindagen van zijn vakantieparkenimperium.

Peter Gillis is de brutaalste ondernemer van Nederland. Met zijn ongepolijste optreden in de tv-serie Familie Gillis: massa is kassa is de uitgesproken campingbaas uitgegroeid tot een ware volksheld. Met zijn dure auto’s, jonge vriendin en Brabantse tongval weet Gillis vriend en vijand te raken. Toch schuilt er achter de vrolijk-impulsieve ondernemer een keiharde zakenman die vanuit het niets een imperium wist op te bouwen. Hoe flikte hij dat? Hoe overwon hij de tegenslagen uit zijn jeugd, en hoe overleeft hij de aanslagen van de fiscus?

Deze biografie is het onthullende levensverhaal van een jongetje dat thuis geen eten kreeg maar uiteindelijk steenrijk werd door zijn handelsgeest, werkdrift en kwajongensstreken. Wie het boek leest, leert hoe je van een dubbeltje een kwartje kunt maken, hoe je na 45 biertjes nog steeds rechtop kunt staan en hoe je gratis een Rolls-Royce kunt rijden.

