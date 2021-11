Geslaagde oefencarrousel brandweer Noordoost Fryslan

za 13 november 2021 20.21 uur

KOLLUM - In Noordoost Fryslan werden zaterdag verschillende brandweeroefeningen gehouden. De brandweerkorpsen van Kollum, Anjum, Buitenpost, Ternaard, Surhuisterveen en De Westereen namen deel aan de oefencarrousel. Er werden op zes verschillende locaties oefeningen gedaan met verschillende scenario’s.

Er was o.a. een oefening met brand in een loods, gevaarlijke stoffen en een aanrijding. Tevens was er in Kollum een stand waar TBO, Team Brandonderzoek aan mee deed. Deze mensen komen na een brand om te onderzoeken wat eventueel de oorzaak is geweest.

Vorig jaar kon de oefencarrousel niet door gaan i.v.m de corona crisis. Nu spande dit jaar het er ook weer om maar met de nodige voorzorg maatregelen kon het door gaan. De dag werd afgesloten in de brandweerkazerne van Kollum, waar nagepraat werd met alle brandweercollega’s. De oefenleiders bedankten de korpsen voor hun geweldige inzet op deze dag.

